كورونا في العراق.. تخفيض عدد الفحوصات اليومية يخفض من اعداد الاصابات الجديدة

2021/08/15 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنها "سجلت 7011 إصابة

جديدة، مقابل تماثل 9379 حالة للشفاء، و 6

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