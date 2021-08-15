مجلس جديد يتولى إدارة أفغانستان ويسلم السلطة لاحقا إلى “طالبان”

2021/08/15 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بتشكيل مجلس جديد في أفغانستان سيتولى إدارة البلاد بعد مغادرة الرئيس أشرف غني وسيسلم السلطة لاحقا إلى حركة “طالبان”.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن المجلس الجديد يضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

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