2021/08/15 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان، الأحد، دخول العاصمة الأفغانية كابل، في هدوء، مؤكدة أن مقاتليها نجحوا في تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم.

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