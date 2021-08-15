الجيش اللبناني يعلن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عكار في صفوفه

2021/08/15 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية للجرحى والقتلى في صفوف العسكريين جراء انفجار صهريج الوقود في بلدة التليل بعكار، بلغت 24 فردا.وورد في بيان عن الجيش: “بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين 24 عنصرا موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 عنصرا حالتهم حرجة، 4 عناصر مفقودين، إضافة إلى 7 عناصر إصاباتهم طفيفة […]

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