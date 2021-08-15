الكمارك تعلن اتخاذ إجراءات لصالح اصحاب المصانع والمنتجين

2021/08/15 | 19:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية ادخال ما يحتاجه اصحاب المصانع والمنتجين.وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “مع كافة القرارات الداعمة للنهوض بواقع المنتج المحلي و تطويره ليصبح منافساً قوياً للمنتج المستورد وهو ما يوفر فرصاً عديدة لليد العاملة الوطنية”.وأشارت إلى “اتخاذها …

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