طالبان تدخل القصر الرئاسي في كابل

2021/08/15 | 19:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة “طالبان” الأفغانية دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.ونقلت وكالة “رويترز” عن قيادات في “طالبان” تأكيدها صحة الأنباء عن سيطرة الحركة على القصر الرئاسي.وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مراسلها في كابل إلى أن مسلحي “طالبان” …

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