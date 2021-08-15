من البصرة إلى دهوك.. تفاصيل الحالة الجوية بالعراق بانخفاض ملحوظ الفارق - عاجل

2021/08/15 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الأحد، ان العراق سوف يسجل انخفاضا في درجات الحرارة.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم) ان "العراق سوف يسجل انخفاضا بدرجات الحرارة العظمى بفرق 5 درجات مئوية حول الى اقل من معدلاتها الطبيعية ويتوقع ان تصل في المناطق الشمالية ( دهوك 38 ،موصل42 ، اربيل 40 ، كركوك41 ، سليمانية38، صلاح الدين 41 )، اما في المناطق الغربية فسوف تسجل( الرمادي41، الرطبة36)، وفي المناطق الوسط حيث ستسجل (بغداد 42، ديالى 43 ، واسط44 ، بينما ستسجل مناطق الفرات الاوسط ( كربلاء 42،بابل 42،النجف42، الديوانية 42)، اما مناطق (ميسان44، ذي قار44، البصرة، 44، المثنى 43)".





وأضاف المتنبئ الجوي ان "الرياح شمالية غربية ستكون نشطة السرعة في بعض مناطق الوسط والفرات الاوسط ولأقسامها الشرقية من مناطق الجنوب تصل بين 30 -40 في ساعة، اما المناطق الشمالية تكون خفيفة السرعة (10-20)في ساعة".

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