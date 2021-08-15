السفارة الأمريكية في أفغانستان: أنباء عن اندلاع حريق في مطار كابل

2021/08/15 | 19:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قالت السفارة الأمريكية في أفغانستان ان هناك انباء عن اندلاع حريق في مطار كابل، وذلك بعد نقل طاقمها إليه إثر دخول قوات حركة "طالبان" إلى العاصمة./انتهى8

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