2021/08/15 | 19:05 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عاجل: أفغانستان تشكل لجنة لنقل السلطة سلمياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عراقي نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/15 | 19:05.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: أفغانستان تشكل لجنة لنقل السلطة سلمياً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عراقي نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: أفغانستان تشكل لجنة لنقل السلطة سلمياً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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