الزراعة تسمح بأستيراد هذه المادة

2021/08/15 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد،

بانتقال الحيوانات الحية المحلية

"العجول والابقار والاغنام والماعز "

بين المحافظات و باستيراد بيض التفقيس.

وقالت الوزارة في بيان، ان "هيئة الرأي

قررت خلال اجتماعها الذ

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