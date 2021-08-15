كورونا يعصف بإيران.. حصيلة قياسية جديدة لوفيات الوباء

2021/08/15 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 36

ألفا و736 إصابة و620 وفاة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي

الاصابات إلى أكثر من 4 ملايين و425 ألفا،

والوفيات إلى 97828.

وقالت العلاقات العامة

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