2021/08/15 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول

أفغاني، أن الرئيس أشرف غني، غادر إلى

طاجيكستان، اليوم الأحد، فيما أضحت

حركة طالبان المتشددة على مشارف

العاصمة كابل، مستفيدة من الفراغ الذي

خلفه الانسحاب العسكري الأمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تطويق كابل.. الرئيس الأفغاني يغادر إلى طاجيكستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تطويق كابل.. الرئيس الأفغاني يغادر إلى طاجيكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).