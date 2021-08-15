حراك - بزاف - ماله وما عليه - صلاح بدرالدين

2021/08/15 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين منذ ظهوره بين أوساط الوطنيين الكرد السوريين ، ومناضليه السياسيين ، ومثقفيه الملتزمين بقضاياهم اتقومية والوطنية ، ونخبه الشبابية من النساء والرجال ، بالداخل والخارج ، قبل نحو ثمانية أعوام ، فمازالت الحاجة ماسة الى تسليط الضوء على حقيقة هذالحراك ، ومشروعه السياسي ، والفكري ، وطبيعته التنظيمية ، وأسلوب عمله ، ومواقفه من التجارب السابقة في الحالة الكردية خصوصا ، والسورية عموما ، وفيما يلي محاولة لتعري ......





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