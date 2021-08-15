مصر بين البيادة والقيادة - ياسين المصري

2021/08/15 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري كمْ عِشـتْ أسأل أين وجــهُ بلاديأين النَّخـيل وأين دفْءُ الـــواديلا شيء يبدو في السماء أمامناغــير الظـْـلام وصـــورةِ الجـــلَّادفارق جويدة***"البِيَادة"، - لمن لا يعرفها - هي الحذاء الطويل (البوت) الضخم الذي يرتديه العسكر في أقدامهم، وقد اختص بها أفراد المشاة في الجيش المصري، لأنهم عند المشي، يضربون به الأرض بقوة، فيحدث صوتًا مميزا، فصارت الكلمة تعنيهم بأحذيتهم، ولكنها ت ......





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