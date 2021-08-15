الكمارك تعلن اتخاذ إجراءات تخص اصحاب المصانع والمنتجين

2021/08/15 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية ادخال ما يحتاجه اصحاب المصانع والمنتجين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها “مع كافة القرارات الداعمة للنهوض بواقع المنتج المحلي و تطويره ليصبح منافساً قوياً للمنتج المستورد وهو ما يوفر فرصاً عديدة لليد العاملة الوطنية”.

وأشارت إلى “اتخاذها خطوات عملية لتسهيل كافة الاجراءات في مراكزها الكمركية بغية ادخال كل ما يحتاجه اصحاب المصانع والمنتجين من مواد اولية وغيرها بأسرع وقت ممكن وانجاز معاملاتهم بوقت قياسي تشجيعا ودعما لهم”.

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