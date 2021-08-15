العراق: سعر صرف الدينار سيبقى على وضعه بالسنوات الخمس المقبلة

2021/08/15 | 19:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الأحد، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي، فيما أشارت إلى أن رفع سعر الصرف يهدف إلى تحقيق 3 عوامل رئيسة.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال …

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