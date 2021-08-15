القوات الأمنية تقتل قيادياً في داعش شمالي بغداد

2021/08/15 | 19:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل قيادي في تنظيم داعش شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.

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