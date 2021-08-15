مأساة الكاريبي تتفاقم.. زيادة

2021/08/15 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين غداة الزلزال الذي بلغت قوّته 7.2 درجة

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