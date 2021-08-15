"اللعنة على غني وعصابته".. وزير الدفاع الأفغاني يسب الرئيس بعد فراره من البلاد

2021/08/15 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال بسم الله محمدي، نقدًا لاذعًا إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار المسؤولين الأفغان، بعد مغادرتهم البلاد.

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