2021/08/15 | 19:31 - المصدر: عين العراق

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الأحد 15 أغسطس 2021 | 07:11 مساءً | عدد القراءات : 18

حركة طالبان تدخل القصر الرئاسي الأفغاني

قالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن مسلحيها سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت الحركة قد أمرت مقاتليها اليوم الأحد بدخول العاصمة لحفظ الأمن.

وأحكمت الحركة حصارها للعاصمة منذ مساء أمس لكنها طالبت مسلحيها بعدم التقدم.

واليوم غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد وسط أنباء عن استقالته ما يعني عمليا سيطرة طالبان على السلطة.

وأكدت حركة طالبان، الأحد، أنه "لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان"، ما يعني أنها راغبة في الانفراد بالسلطة.

وباستثناء المطار الذي تسيطر عليه قوات أمريكية باتت العاصمة في قبضة طالبان فيما تواصل البعثات الدبلوماسية مغادرة كابول.

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