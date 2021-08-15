الصحة: استقرار معدل الإصابات بكورونا ولا توصية بفرض حظر للتجوال

2021/08/15 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الذروة، فيما أكدت أنها لم توص بالعودة لفرض الحظر.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، لوكالة الرسمية، إن “الوباء يشهد منذ اكثر من اسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارا خلال الذروة”، معربا عن امله بانخفاض معدل الاصابات في الايام […]

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