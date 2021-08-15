الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل نقابة الاطباء وسط بغداد

2021/08/15 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق اندلع داخل نقابة الاطباء وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل غرفة تحتوي على مستهلكات في نقابة الاطباء الخاضعة الصيانة في منطقة المنصور وسط بغداد".

واضافت ان "الفرق طوقت الحادث ومنعت اتساع الحريق إلى اروقة النقابة"، مشيرة الى انه "تم اخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابعت ان "سبب الحادث هو نتيجة اعمال الصيانة واللحام داخل النقابة".

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