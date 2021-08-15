الصحة تنفي التوصية بفرض حظر على التجوال

2021/08/15 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الذروة، فيما أكدت أنها لم توصِ بالعودة لفرض الحظر.

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وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (15 اب 2021)، إن "الوباء يشهد منذ اكثر من أسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارا خلال الذروة".

واعرب عن أمله بـ"انخفاض معدل الاصابات في الايام المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تعتمد على عدد الارقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة"، مشيرا الى أنه "يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما زالت بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة".

وبشأن امكانية فرض حظر التجوال في عموم البلاد لضمان تراجع عدد الإصابات بنجو أكبر، أكد عبد الامير أن "امكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الان صعبة جدا وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح"، لافتا الى أنه "لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الاصابات الحالي".

وبشأن مستقبل الوباء، أشار إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بمستقبل الوباء لكن الكوادر الصحية ستبقى على أهبة الاستعداد"، داعيا المواطنين الى التزام بالإجراءات الوقائية وخاصة الكمامة التي ثبتت فعاليتها في منع نقل العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصا للشفاء وتسجيل 66 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد".

ويوم أمس، سجلت الوزارة 7610 إصابات مقابل 66 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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