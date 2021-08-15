تعليق جديد من الصحة حول إمكانية فرض حظر شامل على كل المحافظات

2021/08/15 | 19:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أنها لم توص بالعودة لفرض الحظر التجوال الشامل، مبينة ان امكانية تطبيقه صعبة جدا، وسيؤثر على حركة المواطنين في التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح.

وذكر مدير عام الصحة رياض عبدالأمير، للوكالة الرسمية اليوم، (15 اب 2021)، إن "امكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الان صعبة جدا وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح"، لافتا الى أنه "لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الاصابات الحالي".

وأضاف عبدالأمير، ان "الوباء يشهد منذ اكثر من اسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارا خلال الذروة"، معربا عن امله بانخفاض معدل الاصابات في الايام المقبلة".

وتابع، أن "الوزارة لا تعتمد على عدد الارقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة"، لافتا الى أنه "يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما تزال بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة".

وعن مستقبل الوباء، أشار عبدالأمير، إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بمستقبل الوباء لكن الكوادر الصحية ستبقى على أهبة الاستعداد"، داعيا المواطنين الى التزام بالإجراءات الوقائية وخاصة الكمامة التي ثبتت فعاليتها في منع نقل العدوى".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصا للشفاء وتسجيل 66 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد.

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