الصحة تعلن استقرار معدل إصابات كورونا وتتحدث عن حظر التجوال

2021/08/15 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الذروة، فيما أكدت أنها لم توص بالعودة لفرض الحظر.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “الوباء يشهد منذ اكثر من اسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارا خلال الذروة”، معرباً عن امله بـ”انخفاض معدل الاصابات في الايام المقبلة”.

وأضاف، أن “الوزارة لا تعتمد على عدد الارقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة”، مشيرا الى أنه “يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما زالت بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة”.

وبشأن امكانية فرض حظر التجوال في عموم البلاد، أكد عبد الامير أن “امكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الان صعبة جداً وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح”، لافتا الى أنه “لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الاصابات الحالي”.

وبشأن مستقبل الوباء، أشار إلى أنه “لا يمكن التنبؤ بمستقبل الوباء لكن الكوادر الصحية ستبقى على أهبة الاستعداد”، داعيا المواطنين الى “الاتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة الكمامة التي ثبتت فعاليتها في منع نقل العدوى”.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصا للشفاء وتسجيل 66 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد”.

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