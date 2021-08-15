وزير الخارجية الأميركي: ليس من مصلحتنا البقاء في أفغانستان

2021/08/15 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ان الولايات المتحدة حققت اهداف الحرب في أفغانستان، وكان الهدف من تواجدها إزالة خطر الإرهاب.

وأوضح بلينكن خلال مقابلة صحفية ان بلاده دخلت أفغانستان قبل 20 عاما في مهمة هدفها تصفية الحسابات مع من هاجموها في 11 سبتمبر وأنجزت هذه المهمة، وأضاف قائلا ان الولايات المتحدة أخبرت طالبان أنهم إذا تعرضوا لأفراد القوات الأميركية سيكون الرد سريعا وحاسما، وتعليقا على تقدم حركة طالبان قال الوزير الأميركي ان مكاسب طالبان حدثت أسرع مما توقعنا، مضيفا ان القوات الأفغانية لم تتمكن من الدفاع عن بلادها.

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