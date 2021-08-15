تعرّض مرشح لإدارة الموانئ لمحاولة اغتيال في البصرة

2021/08/15 | 19:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بواسطة دراجة يقودها ملثمون (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن النائب فنجان الحمامي، تعرض مرشح لمجلس إدارة شركة الموانئ العراقية لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة.

واستنكر الحمامي بحسب بيان ورد لـ"ألترا عراق"، "محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت عضو لجنة التجاوزات في الموانئ العراقية، والمرشح لعضوية مجلس إدارتها، التي جرت ليلة أمس في مدينة المعقل بالبصرة، جراء تعرضه لإطلاق النار من دراجة بخارية يقودها ملثمون، استهدفوه بمسدساتهم وأصابوه في يده وساقه".

وقال الحمامي، إنه "أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمصاب (فاضل الأسدي) للاطمئنان على سلامته من محاولة الاغتيال الفاشلة".

وأضاف الحمامي، "إننا نستنكر بشدة هذا الحادث الإجرامي".

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