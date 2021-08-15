طالباني يشرح لعبدالمهدي التغييرات الأخيرة في الاتحاد الوطني

2021/08/15 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الاحد، مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأوضاع السياسية، وحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم.

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وذكر المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان، ترجمه "ناس" (15 آب 2021)، إن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي التقى بأبناء رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني في منطقة دباشان بمحافظة السليمانية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبان بحثا المسار السياسي وحل المشاكل عبر الحوار كما شددا على ضرورة اجراء انتخابات نزيهـة في موعدها"، موضحاً أن "بافل طالباني شرح لعبد المهدي التغييرات الأخيرة التي شهدها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأكد بافل على أن "ما جرى كان تصحيحا للمسار واعادة للاتحاد إلى عهد (مام جلال)"، مؤكداً "رغبة الحزب في تقوية العلاقات والقيام بواجباته الوطنية مع جميع القوى من اجل بناء بلد مستقر ومزدهر".

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