حملة اعتقالات كبيرة.. نتائج عملية أمنية لعمليات بغداد

2021/08/15 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من الارهابيين و (24) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم تاجر كبير للمواد المخدرة، مضيفة أنه جرى تفجير كدس من المواد المتفجرة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، ان "قطعات قيـادة عمليات بغداد تواصل ولليوم الثاني تنفيذها لواجبات تفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد (الطارمية ) وبإشراف ميداني من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد واللواء الركن قائد المقر المتقدم/الكرخ مسندة بمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، نتج عنها: القبض على ارهابي في منطقة الازري".

وأضافت أن "مفرزة من مديرية امن بغداد وبعد متابعة حثيثة ورصد ميداني تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1إرهاب في سيطرة أبي غريب غربي بغداد بالإضافة إلى تفجير كدس من المواد المتفجرة وهي مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تفجيراً مسيطر عليه شمالي بغداد".

وأوضحت ان "المفارز المشتركة تمكنت من الإطاحة بتاجر كبير ومُورًد رئيسي للحبوب المخدرة بعد متابعته بشكل دقيق ووفق معلومات استخبارية، ضُبط بحوزته (3886) حبة مخدرة مختلفة الأنواع بالإضافة إلى إلقاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط (7) مسدسات غير مرخصة وثلاثة بنادق مع رشاش BKC و(322) إطلاقات عتاد مختلفة، و(6) غم من مادة الكريستال المخدرة".

وبينت ان "مفارز من مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القبض على متهمين اثنين أحدهما بالابتزاز الالكتروني والأخر بالسرقة وبالجرم المشهود حال دخوله دار أحد المواطنين وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية".





وفي السياق ذاته "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة ورمانتين يدويتين ضمن قاطع الكرخ".

وأكملت الخلية، بالقول: "هذا وواصلت القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تنفيذها لعدد من واجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم سراق ومزورين ومتعاطو مواد مخدرة ضمن قاطع الرصافة، حيث تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".

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