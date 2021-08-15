2021/08/15 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن ان الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات القت القبض على ارهابيين اثنين تسللا من الحدود السورية وبدلالتهما تم القبض على اثنين اخرين في نينوى.وقالت في بيان : ب انه تم القبض على ارهابيين اجتازا الساتر الحدودي مع سوريا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى ،و تبين انهما من سكنة صلاح الدين واثناء التحقيق اعترفا بوجود ارهابيين اثنين بانتظارهما في نينوى فتم التوجه اليهما والقبض عليهما وتبين انهما من سكنة قضاء حديثة بالانبار، ./انتهى8

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