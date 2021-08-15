محافظة واسط تعطل الدوام الرسمي يوم غد

2021/08/15 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة واسط، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.وقال المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان، إن “محافظ واسط قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى السابع من شهر محرم الحرام”.و أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين للمناسبة ذاتها.

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