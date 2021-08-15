2021/08/15 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، تشخيصها ما أسمته بنقطة ضعف بحساب إقليم كردستان لقيمة ما عليه من التزامات مادية بموجب موازنة 2021، فيما أكدت في ذات الوقت صعوبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تؤكد صعوبة إعداد موازنة للعام المقبل المركز الخبري الوطني.

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