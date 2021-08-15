التوزيع الجغرافي لـ 698 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ

2021/08/15 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي لـ 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان صحفي، إن “التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:

ابو غريب ————14الاسكان ————–9الاعلام —————23البياع —————26

التراث —————17الحارثية————– 18الحرية —————40الدورة —————53الرحمانية————- 15السيدية ————–13الشالجية ————24الشعلة ————–28الطارمية —————1الطوبجي ————-22العامرية —————1العطيفية ————-24العلاوي ————–13الغزالية ————–37القادسية ————-20الكاظمية————- 46المحمودية ———–49المنصور ————-28المواصلات ————19الوشاش ————–27اليرموك ————–29اليوسفية ————–1جكوك —————20حي الاعلام ————1حي الجهاد ————2حي العامل ———–35حي العدل ————22حي الفرات ———–14سكنة جانب الرصافة—–3محافظة الديوانية ——-1محافظة ذي قار ——–1محافظة بابل ———–1محافظة واسط ——–1المجموع ( 698)

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