بعد ذي قار.. محافظة عراقية اخرى تعطل الدوام الرسمي يوم غد

2021/08/15 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة واسط، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 اب 2021)، إن "محافظ واسط قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى السابع من شهر محرم الحرام".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين للمناسبة ذاتها.

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