توقع 'صادم' بشأن الانتخابات المقبلة.. ومعلومات 'مرعبة' يفجرها مسؤول عراقي

2021/08/15 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، الاحد، حجم الفساد في العراق من الموازنات وخارجها، مشيرا إلى ان التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع هي احلام في الحقيقة.

وقال العكيلي، في لقاء متلفز تابعه NRTاليوم، (15 اب 2021)، ان "حجم الفساد في العراق يقدر بـ1200 مليار دولار، حيث تمت سرقة أكثر من 600 مليار دولار من الموازنات السابقة، و600 مليار دولار اخرى من خارجها، تتضمن سرقة الأرض والعقارات والمشاريع الاستثمارية التي هي خارج الموازنات".

وأضاف، "وما هرب منها إلى خارج العراق ما بين 400-500 مليار دولار، وكان لاحمد الجلبي حديثا عن امكانية استعادة 350 مليار دولار وارجاعها للعراق".

من جانب اخر، أوضح العكيلي، ان "من يحكم في العراق هي (صناديق الفشك) وليست صناديق الانتخابات"، مبينا ان "البلدان التي تتردى فيها الاوضاع الامنية، وتكون السيطرة لقوى مسلحة خارج اطر الدولة، فتكون النتيجة للقوى المسلحة في الحكم والامر والنهي".

وتابع "لذلك فان القول بان هناك امكانية للتداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع وان الانتخابات قد تكون اداة للتغيير الجزئي او الكلي فهذه احلام في الحقيقة".

A.A

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