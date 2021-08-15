صحيفة بريطانية: صفقة سرية بين بكين والصحة العالمية للتستر على منشأ كورونا

2021/08/15 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الاحد، إن الصين “أبرمت صفقة سرية مع منظمة الصحة العالمية للتستر على منشأ فيروس كورونا”.وسلط التقرير الضوء على “جهود بكين للسيطرة […]

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