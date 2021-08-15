2021/08/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيتنا الثقافي يضيّف حفلاً تأبينياً لعلي سالم دائرة السينما تحتفي بحاصدي جوائز مهرجان المسرح بغداد – ياسين ياس أقامت اللجنة الثقافية في محلية المثقفين للحزب الشيوعي العراقي وبالتعاون مع جمعية الموسيقيين العراقيين وعلى قاعة بيتنا الثقافي حفلا تأبينيا للموسيقي والمطرب الراحل علي سالم،وقدمت الجلسة الإعلامية بشرى سميسم قائلة (رحل المطرب علي سالم عن عمر 50عاما […]

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