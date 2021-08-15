2021/08/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغتنا الجميلة في الإذاعة – قصي يحيى عبد المجيد كانت الاذاعة العراقية في الاربعينات والخمسينات ومابعدها حريصة كل الحرص على سلامة اللغة العربية في التقديم والالقاء وكان المقدمين والمذيعين يؤدون امتحانات وتدريبات دورية وكان فيها عمالقة من المذيعيين كناظم بطرس ، محمد علي كريم وسعاد الهرمزي ، قاسم نعمان السعدي وغيرهم ومذيعات عراقيات وعربيات مثل […]

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