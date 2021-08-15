2021/08/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متسوّل يحاصر طلاب الدرس الأول بالحارثية بغداد – عامر محسن الغريري حاصر متسول تجاوز العقد الاربعيني بكثير الفنان الشاب علي نجم الدين وهو يروم الخروج بسيارتة البيضاء من احدى الشوارع الفرعية التي تموج بعيادات الأطباء والصيادلة في حي الحارثية ببغداد بعد انجازة لمهمة طبية وطالب المتسول الفنان بخمسة آلاف دينار وقد حاول الشاب علي نجم […]

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