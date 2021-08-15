2021/08/15 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء البعثة الدبلوماسية للدولة من أفغانستان، بحسب بيان حصلت عليه شبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها دولة عربية.. خارجية الإمارات لـCNN: نساعد في إجلاء بعثات سفارات عدة دول في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها دولة عربية.. خارجية الإمارات لـCNN: نساعد في إجلاء بعثات سفارات عدة دول في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).