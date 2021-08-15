حريق يتمدد سريعا على أطراف القدس.. وعمليات إخلاء في قرى عدة

2021/08/15 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلت السلطات الإسرائيلية، الأحد، منازل في قرى عدة عند أطراف القدس بسبب اندلاع حريق ضخم في مناطق مشجّرة، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

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