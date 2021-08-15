لبنان: نصر الله يدعو لتشكيل حكومة بأي شكل وبأي ثمن

2021/08/15 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة، اليوم الأحد، إلى تشكيل حكومة بأي شكل وبأي ثمن، مشددا على أن لعبة الوقت انتهت.واعتبر الأمين العام لحزب الله […]

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