منتخبنا الوطني يُنهي تجمع إسبانيا ويدخل معسكراً تدريبياَ في تركيا

2021/08/15 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة ملقا الإسبانية، في التجمع الأول للمنتخب تحت قيادة الهولندي ديك أدفوكات، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وكثفَ المدرب الهولندي (ادفوكات) ، بحسب بيان للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، من الجرعات التدريبية في التجمع الأول للمنتخب في إسبانيا والذي استمر ثمانية أيام، مع خوض مباراتين تجريبيتين مع ناديين إسبانيين، كي يشاهد المدرب اللاعبين عن قرب. وستغادرُ بعثة منتخبنا الوطني، يوم غدٍ الاثنين، إلى مدينة قيصري التركية، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت إسبانيا عبر طائرة خاصة، للدخول في معسكر تدريبي ثانٍ يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي قبل العودة إلى العاصمة بغداد.وسيلتحقُ عدد من اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب خلال معسكر تركيا للدخول في أجواء المعسكر، وكذلك لرؤيتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات، والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية.

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