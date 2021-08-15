سعد الحريري يوجه رسالة للرئيس اللبناني ميشيل عون وصهره: إرحل

2021/08/15 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية ميشال عون، داعيا إياه "للرحيل بكرامة".

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وكتب الحريري في تغريدة نشرها على "تويتر"، وتابعها "ناس" (15 اب 2021)، "احتراما لدماء الشهداء وأهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة لأنك لن تجد قريبا سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ".

احتراما لدماء الشهداء واهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولاهل #عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنواناً للكرامة والوطنية،١/٢

— Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وانتقد رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، تصريحات الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأخيرة، مطالبا إياه بـ"الرحيل".

وعبر سلسلة تغريدات في "تويتر"، قال سعد الحريري: "من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون مرة جديدة مع مواقف رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وأن نسمع منهما كلاما منسوخا يتناول عكار والشمال بالتهم الباطلة".

وأضاف الحريري متسائلا: "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه، أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار، ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن "أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال؟"

وتابع: "أي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن "عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات ويجب إعلان عكار منطقة عسكرية، ويجب أن تجتمع الحكومة لاتخاذ القرار، ولتوقف قرار الحاكم الذي يسبب فوضى ويولد فتنة؟"

واستطرد سعد الحريري: "لا يا فخامة الرئيس..عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة..



فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيسا لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات التهريب..لا يا فخامة الرئيس، من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن إدارة شؤون الحكم، وعن الانهيارات التي لم تتوقف منذ سنتين".

واختتم قائلا: "عكار حركت أوجاع جميع اللبنانيين يا فخامة الرئيس، ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة..أنت ترى اوجاع الناس فتنة ونحن نراها صرخة تعلو في وجهك؛ ارحل يا فخامة الرئيس… ارحل".

وكان جبران باسيل قد دعا في وقت سابق إلى "إعلان عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها"، وقال في "تويتر": "نبهنا من أسبوعين أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات يلي عم يسكروا الطرقات والمحطات ويخطفوا الصهاري..لازم إعلان عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها، ولازم الحكومة تجتمع لاتخاذ القرار، ولتوقف قرار الحاكم يلي عم يسبب فوضى ويولد فتنة…وهيدي أولى نتائجه".

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