خبر سار لفئة من موظفي النجف .. (وثيقة)

2021/08/15 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

زف محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري البشرى الى موظفي العقود كافة في البلدية والبلديات.

واعلن الياسري وصول كتاب رسمي من البنك المركزي يوافق على منح موظفي العقود سلف مالية قدرها ١٠ مليون دينار عراقي .

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