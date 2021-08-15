سماع دوي انفجارات في كابل

2021/08/15 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن عدة انفجارات سمعت في العاصمة كابل وسط استمرار حالة من الغموض في أعقاب دخول حركة طالبان المدينة والرحيل المفاجئ للرئيس أشرف غني عن البلاد.وقالت القناة “الإخبارية” الأولى إن “دوي انفجارات سمع في العاصمة”، في حين قال سكان حي ماكروريان وسط المدينة إنهم “سمعوا دوي انفجارين متوسطي …

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