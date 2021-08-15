المالية النيابية: الإقليم يعتمد على نظام الأقيام بتسديد التزاماته المالية لبغداد

2021/08/15 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، تشخيصها ما أسمته بنقطة ضعف بحساب إقليم كردستان لقيمة ما عليه من التزامات مادية بموجب موازنة 2021، فيما أكدت في ذات الوقت صعوبة إعداد موازنة للعام المقبل.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح للوكالة الرسمية، إن “إقليم كردستان لم يسلم واردات النفط والمنافذ …

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