المنتخب الوطني يُنهي تجمع اسبانيا ويدخل معسكراً تدريبياََ في تركيا

2021/08/15 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/ نينا/ انهى منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي الذي اقيم في مدينة ملقا الإسبانية، في التجمع الاول للمنتخب تحت قيادة الهولندي ديك ادفوكات، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وكثفَ المدرب الهولندي (ادفوكات) من الجرعات التدريبية في التجمع الأول للمنتخب في إسبانيا والذي استمر ثمانية أيام، مع خوض مباراتين تجريبيتين مع ناديين إسبانيين، كي يشاهد المدرب اللاعبين عن قرب.وستغادرُ بعثة منتخبنا الوطني، يوم غدٍ الاثنين، إلى مدينة قيصري التركية، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت إسبانيا عبر طائرة خاصة، للدخول في معسكر تدريبي ثانٍ يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي قبل العودة إلى العاصمة بغداد.وسيلتحقُ عدد من اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب خلال معسكر تركيا للدخول في أجواء المعسكر، وكذلك لرؤيتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات، والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية./انتهى

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