قائد عمليات بغداد يتعهد بتطهير الطارمية من الارهاب بشكل كامل

2021/08/15 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعهد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم بهجت، بان القوات الأمنية لن تنسحب من قضاء الطارمية شمالي العاصمة، الا بعد تطهيره بالكامل من الخلايا "الإرهابية".وقال بهجت في بيان ، إن "العملية الأمنية الواسعة في قضاء الطارمية حققت نتائج متميزة منذ انطلاقها ولغاية الآن، والقوات ستواصل مهامها لحين تطهير المنطقة بالكامل من الخلايا والزمر الارهابية".من جانبة، أكد قائد مقر عمليات بغداد/ الكرخ، اللواء الركن سعد محسن عريبي، ان "القوات الامنية وخلال تنفيذها العمليات في الطارمية تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي".وأضاف "كما تم تدمير اوكار ومضافات للعصابات الارهابية"، لافتا الى ان "القوات الامنية مستمرة بعملياتها ضمن الواجب لتطهير الطارمية بالكامل".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم، في بيان ، أن "قوة استخبارية مشتركة نفذت عملية بحث وتفتيش ضمن منطقة الخزنة في قضاء الطارمية وخلال تفتيش بستان ودار أحد الإرهابيين قام الأخير بالاشتباك مع القوة المنفذة للواجب، حيث تمكنت من قتله في البستان، وكان المجرم مجهزاً بسلاح بندقية وقنبلة يدوية "./انتهى8

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