“سيبان” الناجية من الابادة، تروي قصة قبرها وهي على قيد الحياة

2021/08/15 | 22:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – كوجو “عندما رأيت قبري، شعرت بأنني ميتة حقا لكن عندما اغمضت عيناي و فتحتهما و بكل شجاعة خلعت الرقعة التيتحمل اسمي على القبر الرمزي في مقبرة الشهداء عن بكرة أبيها فشعرت اني ولدت من جديد”.سيبان ذات الـ21 ربيعاً و التي كانت تقطن قرية كوجو 22كم جنوب غرب جبل سنجار لم تتفاجأ …

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